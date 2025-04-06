الحوثيون في اليمن يعلنون مقتل وإصابة 6 أشخاص في قصف أمريكي بمحافظة صعدة

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، بعد منتصف ليل السبت، مقتل واصابة ستة أشخاص في قصف أمريكي بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي للجماعة، شمالي اليمن.

وقال أنيس الأصبحي، المتحدث باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن "شخصين استشهدوا وأصيب أربعة آخرون جراء قصف للعدوان الأمريكي استهدف بأربع غارات منزل في منطقة حفصين في مديرية سحار غرب مدينة صعدة".

وأشار الأصبحي إلى أن الحصيلة لا تزال أولية وما زالت فرق الإسعاف والدفاع المدني تعمل للبحث عن ضحايا حتى الآن.

وأوضح أن المنزل احترق جراء الغارات إلى جانب محل تجاري بالقرب من موقع القصف.

وبثت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الجماعة، مشاهد الدمار الذي لحق بمنزل أحد المواطنيين على حد وصفها، علاوة على صور لعدد من الضحايا الذين جرى نقلهم إلى المستشفى.

في سياق متصل، قال يحيى سريع، المتحدث العسكري للحوثيين في بيان، إن قواتهم "اشتبكت لساعات مع عدد من القطع الحربية الأمريكية، بينها حاملة الطائرات "ترومان"، بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة".

وأضاف سريع، أن قواتهم استهدفت في الوقت ذاته، سفينة الإمداد التابعة لحاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" بصاروخ بالستي.

وأشار إلى أن "عملية الاستهداف أعاقت العدو عن شن هجمات عدوانية على اليمن خلال الساعات الماضية".

وتابع "نخوض بكل بسالة معركة الانتصار للشعب الفلسطيني المظلوم تنفيذاً للواجبات الدينية والأخلاقية والإنسانية ومستمرون في عمليات الاسناد والدفاع حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

ومنذ منتصف مارس/آذار2025، أعلن الحوثيون استئناف الهجمات البحرية وحظر حركة الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي تضامنا مع غزة وفق تعبير الجماعة المتحالفة مع إيران.

في المقابل، استأنفت الولايات المتحدة شن غارات مكثفة على عدة محافظات واقعة تحت سيطرة الحوثيين شمال وغربي اليمن، بعد توقف استمر نحو شهرين.