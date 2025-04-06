 تايلاند: انتشال جثث 3 ضحايا محاصرين داخل مبنى مكتب التدقيق الحكومي المنهار في بانكوك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تايلاند: انتشال جثث 3 ضحايا محاصرين داخل مبنى مكتب التدقيق الحكومي المنهار في بانكوك

بانكوك - د ب أ
نشر في: الأحد 6 أبريل 2025 - 10:16 ص | آخر تحديث: الأحد 6 أبريل 2025 - 10:16 ص

انتشل مسئولون خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، جثث ثلاث ضحايا كانوا محاصرين داخل مبنى مكتب التدقيق الحكومي المنهار في منطقة تشاتوتشاك في بانكوك.

ودخلت عملية تفكيك المبنى المكون من 30 طابقا وإنقاذ الضحايا الباقين يومها العاشر، في أعقاب انهياره، بسبب زلزال وقع في 28 مارس، حسب صحيفة ذا نيشن التايلاندية اليوم الأحد.

وفي الساعة السابعة مساء أمس السبت، استخدم المسئولون في الموقع معدات ثقيلة لتفكيك الهياكل الفولاذية، واستمرت العمليات حتى الساعة 0.53 صباح اليوم الأحد.

غير أنه في الساعة الواحدة و5 دقائق صباحًا، أمر المسئولون بانسحاب مؤقت بعد حدوث انهيار هيكلي في المنطقة ب.

وبحلول اليوم الأحد، ارتفعت حصيلة القتلى غير الرسمية جراء انهيار المبنى إلى 16 قتيلا. ويواصل المسئولون البحث عن 78 شخصا يعتقد أنهم محاصرون في الداخل.

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