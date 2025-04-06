سامي الشيشيني: التجديد لزيزو براتب كبير سيصنع اضطرابا في الزمالك

وصف سامي الشيشيني، مدير الكرة بنادي البنك الأهلي ونجم الزمالك الأسبق، ملف تجديد أحمد مصطفى زيزو مع الزمالك بالمبالغ فيه جدا.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي في يونيو المقبل، ولم يتوصل مع النادي لأي اتفاق للتجديد، وسط اهتمام من النادي الأهلي، الذي يسعى لتدعيم فريقه قبل كأس العالم للأندية.

وقال سامي الشيشيني في تصريحات إذاعية: «أحيانا يكون هناك صعوبة في الرحيل، بسبب المكانة في النادي ولدى الجماهير، خاصة إذا كنت النجم الأهم في الفريق، والذي يعول عليه الجمهور».

وأضاف: «أتمنى أن يكون هناك تنازل من زيزو ووالده، وأتمنى أيضًا أن تراعي الإدارة قيمة اللاعب، ويتم التوصل لاتفاق».

وأوضح: «قلت سابقا إنه يجب بيع زيزو، إذا لم يتمكن النادي من التجديد له قبل فترة الـ6 أشهر، حتى لا يتكرر سيناريو فتوح، وتعرضت لهجوم كبير وقتها.. لكن الزمالك ليس لديه إمكانيات كبيرة، وبيعه بمبلغ مرتفع كان سيفيد النادي».

وتابع: «دفع راتب كبير لزيزو سيصنع اضطرابًا داخل غرفة الملابس، بسبب الفجوة الكبيرة في الرواتب، وجميعنا رأينا حسام عبد المجيد الذي يحصل على مليون ونصف، وهو لاعب دولي مع منتخب مصر».

وواصل: «زيادة راتب زيزو ستدفع الجميع للمطالبة بالمثل، في وقت لا يمتلك فيه الزمالك أموالا.. ولولا تدخل ممدوح عباس، لما تمكن النادي من فعل أي شيء».

وأتم: «الزمالك لن يغلق بابه برحيل زيزو إلى الأهلي، أو إلى أي مكان.. زيزو لم يكن النجم الأوحد في فترات سابقة، لكن بعد تفريغ الفريق وتصفيته صار كذلك، وأصبح رحيله مشكلة».