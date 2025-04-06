ما موقف الباعة الجائلين في العتبة بعد تطوير المنطقة؟ محافظ القاهرة يوضح

كشف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن بدء تنفيذ خطة لتطوير منطقة العتبة، تهدف إلى معالجة المشاكل المتراكمة أبرزها الانتشار الكثيف للباعة الجائلين وتوقف حركة المرور، مشيرا إلى منطقة العتبة شهدت العديد من حوادث الحرائق خلال الفترة الماضية.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «ON E»، أن حصر الباعة الجائلين في منطقة العتبة كشف عن وجود عدد ضخم يبلغ حوالي 15 ألف بائع في المنطقة.

وأشار إلى أن خطة التطوير تبدأ بمرحلة أولى تركز على ثلاثة شوارع رئيسية هي الجوهري والعسيلي ويوسف نجيب، موضحا أنها توفر حنفيات حريق، والاهتمام بالعقارات ذات الطراز المعماري المتميز والقديم في هذه الشوارع، من خلال صيانتها بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري.

وأشار إلى إقناع 473 بائعا بهذه الشوارع في نطاق المرحلة الأولى؛ بالانتقال مؤقتا إلى جراج العتبة لحين الانتهاء من أعمال تطوير الشوارع وتنظيم أماكنهم بشكل حضاري ومخطط، وذلك تحت إشراف وزارة التنمية المحلية.

وأكد أنه بمجرد انتهاء المرحلة الأولى، سيتم الانتقال إلى المراحل التالية بحيث يشمل التطوير منطقة العتبة بالكامل.

ونوه أن التطوير يتضمن إعادة تنظيم أماكن الـ 15 ألف بائع بحيث يسمح الشارع لمرور السيارات وسهولة الوصول إلى حنفيات الحريق ووجود أرصفة بين المحال التجارية والشارع، مع الحفاظ على رونق العقارات القديمة.