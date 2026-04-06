وزير النقل التركي: عبور سفينة ذات ملكية تركية مضيق هرمز بسلام

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، اليوم الاثنين، عبور السفينة "أوشن ثاندر" ذات الملكية التركية مضيق هرمز أمس الأحد بسلام.

وجاء ذلك في تدوينة له على منصة "إن سوسيال" التركية.

وأضاف قائلا: "مع هذا العبور انخفض عدد السفن المملوكة لمواطنين أتراك الموجودة في محيط مضيق هرمز إلى 12 سفينة، وعدد السفن التي طلبت الخروج من الخليج العربي إلى 8" وفقا لما ذكرته صحيفة "يني شفق" التركية.

وأوضح أورال أوغلو، أن وزارته تراقب عن كثب التطورات في مضيق هرمز، وتتابع السفن والبحارة الأتراك في المنطقة لحظة بلحظة.

وتابع: "نتيجة لتعاوننا مع وزارة الخارجية التركية، عبرت السفينة التركية "أوشن ثاندر"، المتجهة إلى ماليزيا والمحملة بالنفط الخام المحمّل من العراق، مضيق هرمز بسلام ليلة أمس، مُنهية بذلك خروجها من الخليج. وبذلك، تكون السفن الثلاث التي كانت تنتظر في الخليج منذ بداية الحرب قد غادرت مضيق هرمز بأمان".

وأشار أورال أوغلو، إلى أنهم يواصلون جهودهم لضمان المغادرة الآمنة للسفن الثماني و156 فردا على متنها ممن يرغبون حاليا في مغادرة المنطقة.

وكانت إيران قد أعلنت، في 2 مارس الماضي، تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مهددة بمهاجمة أي سفن تحاول عبوره دون تنسيق بسبب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ضدها.