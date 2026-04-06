إسرائيل تعلن تسريع إنتاج صواريخ آرو الاعتراضية

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الاثنين، خططا لزيادة إنتاج صواريخ آرو الاعتراضية، وذلك في مواجهة الهجمات الإيرانية المتكررة على البلاد وحلفائها.

وقالت الوزارة إن الهدف هو تحقيق زيادة ملموسة في كل من معدل الإنتاج والمخزون الاستراتيجي للصواريخ الاعتراضية.

وتم تطوير منظومة آرو 3 بشكل مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة، وهي قادرة على تدمير الصواريخ المعادية خارج الغلاف الجوي عبر إصابة مباشرة، وتُشكل الطبقة العليا من نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المنظومة أثبتت قدراتها خلال الحرب الحالية من خلال اعتراض العديد من الصواريخ الباليستية التي أُطلقت من إيران واليمن، زاعمة تحقيق نسبة نجاح تجاوزت 90%.