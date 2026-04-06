نصح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، المزارعين بالاستعداد للفترة القادمة، قائلًا: «على كل السادة المزارعين الاستعداد لأيام صعبة قادمة على القطاع الزراعي بصفة عامة مش في مصر وحدها، لكن في العالم كله».

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، إلى رفض الشركات الموزرعة للأسمدة بيعها حتى بعد زيادة الأسعار، قائلًا: «مش عارفين هيبيعوا بكام».

وأضاف أن بعض مصادره أشارت إلى أن سعر طن الأسمدة ربما يصل إلى 28 ألف جنيه، مقارنة بـ24 ألف جنيه في السوق الحر بالأمس، مؤكدًا: «هما مش عارفين يبيعوا وبيقولوا ممكن يزيد كمان عن كده على أساس أن الأسعار الجديدة مسمعتش».

وأشار إلى رفض بعض الجهات بيع السماد المُخزن لديها بالأسعار الحالية، مضيفًا أن مصر مكتفية ذاتية من الأسمدة وتصدرها للخارج.

وتابع أن المزارعين أصحاب الحيازات الزراعية، يحصلون على حوالي 37% من إنتاج المصانع بسعر التكلفة في صورة دعم، والذي لا يتجاوز الـ6 آلاف جنيه لطن السماد المدعم، مضيفًا أن هذه الكميات لا تكفيهم أحيانًا ما يضرهم للجوء لشرائها من السوق الحر، قائلًا: «مش كل الفلاحين بياخدوا سماد مدعم».

وأكمل: «سنرى تكلفة زيادة وأعباء زيادة على القطاع الزراعي بصفة عامة الأيام المقبلة خاصة مع زيادة أسعار الكهرباء والسولار والأسمدة، فإحنا طبعًا في أيام صعبة ولكنها استثنائية».

وأوضح أن هذا الاضطراب مرتبط بالتوترات العالمية الحالية، مؤكدًا دعم الدولة للمزارعين، من خلال تقديم الغاز بأسعار مدعمة لمصانع الأسمدة، للحصول على الأسمدة بأسعار التكلفة وتوزيعها على المزارعين، قائلًا: «علينا إن إحنا نتقبل الوضع الموجود لأن الدولة بتقف جنب المزارع قلبًا وقالبًا».

وقال إن حوالي 80% من أصحاب الحيازات الزراعية يملكون فدانًا أو أقل، ما يؤهلهم للحصول على السماد المدعم من الدولة، والذي يُصرف لأصحاب الحيازات الزراعية أقل من 25 فدان، مؤكدًا: «معظم الحيازات بتاخد نسبة قليلة جدًا، واللي فوق الـ25 فدان ميباخدش على الزيادة».

وتابع أن ملاك الحيازات الزراعية بدء من 25 فدان فأكثر، لهم الحق في الحصول على الأسمدة المدعمة لما لا يزيد عن الـ25 فدانًا، مشيرًا إلى وجود بعض طرق التحايل على هذا القرار، ومنها تقسيم الحيازة الزراعية على الأبناء، وغيرها.

وذكر أن الهدف من صرف الأسمدة المدعمة، هو دعم القطاع الزراعي وليس أصحاب الأراضي، مضيفًا: «أنا بستغرب إن واحد عنده 25 فدان وياخذ سماد مدعم»، مؤكدًا: «الهدف كله دعم الزراعة على أساس المواطنين علشان حاجة متزدش عليه الأسعار».

وردًا على التساؤلات حول مدى تأثير الامتناع عن بيع الأسمدة حاليًا على الزراعة، قائلًا: «هذا الكلام مر عليه يومين ثلاثة، وإحنا حاليا في نهاية الموسم ومعظم الزراعات دلوقتي في موسم الحصاد».

وأضاف أن تأثير الامتناع عن بيع الأسمدة سيظهر خلال الأيام القادمة مع بدء الزرعة للموسم الصيفي، مؤكدًا: «لغاية دلوقتي مفيش تأثير خالص».

واختتم قائلًا: «لما نبدأ في الزراعة الصيفية لو الأسعار دي بقت كده هيبقى فيه أعباء كبيرة جدًا على المزارعين».

