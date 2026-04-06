 هنا جودة تتقدم 4 مراكز في التصنيف العالمي لتنس الطاولة - بوابة الشروق
الإثنين 6 أبريل 2026 2:57 م القاهرة
هنا جودة تتقدم 4 مراكز في التصنيف العالمي لتنس الطاولة

أحمد زاهر
نشر في: الإثنين 6 أبريل 2026 - 2:41 م | آخر تحديث: الإثنين 6 أبريل 2026 - 2:44 م

حققت اللاعبة المصرية هنا جودة تقدمًا جديدًا في التصنيف العالمي لتنس الطاولة الصادر عن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، بعدما صعدت 4 مراكز لتحتل المركز الـ22 عالميًا، مقارنة بالمركز الـ26 الذي كانت تحتله سابقًا، في إنجاز يُعد الأفضل للاعبة مصرية وعربية وأفريقية في تاريخ التصنيف.

وجاء هذا التقدم بالتزامن مع مشاركة مميزة في بطولة كأس العالم، حيث نجحت هنا جودة في التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزها على لاعبة فرنسا بنتيجة 11-8، لتصبح أول لاعبة مصرية تبلغ هذا الدور في منافسات السيدات، قبل أن تودع البطولة من الدور ذاته.

وخسرت اللاعبة المصرية في ربع النهائي أمام المصنفة الأولى عالميًا  "صن ينغشا" بنتيجة 4-3، في مواجهة قوية، حيث عبّرت هنا جودة عبر حسابها على موقع فيس بوك عن حزنها قائلة: كان نفسي أكسب قوي.. قدر الله وما شاء فعل الحمد لله، خسارة من المصنفة رقم واحد على العالم.


