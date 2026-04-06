الاتحاد الأوروبي يحذر من الإفراط في إجراءات الدعم لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

قالت مصادر مطلعة إن المفوضية الأوروبية تصر في المناقشات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أن دعم الطاقة المقترح وتخفيضات الضرائب ووضع حدود قصوى لأسعار الوقود يجب أن يكون محدودا سواء في نطاقه أو مدته.

وأوضحت صحيفة فاينانشال تايمز عن دان يورجنسن مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي القول، إن هذا جهد موحد من جانب المفوضية الأوروبية، مضيفا أن المفوضية تقدم "المشورة الفنية وتساعد الدول في صياغة أدوات السياسة التي تريد استخدامها في إطار المقدرة المالية لديها".

وبحسب مسئولين أوروبيين، حثت المفوضية الدول الأعضاء خلال المحادثات بين مسئوليها ووزراء مالية الدول الأعضاء على "التنسيق والحذر" في أي إجراءات تستهدف تخفيف ضغوط أسعار الطاقة.

يضم الاتحاد الأوروبي 27 دولة، في حين تعد المفوضية هي الذراع التنفيذية له.