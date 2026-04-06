ألمانيا: استنفار أمني عقب العثور على قارورة يشتبه في احتوائها على مادة مشعة

في تقديرات أولية حذرة، أفاد مسئولون ألمان بأن القارورة التي تحمل ملصق "بولونيوم 210" –والتي عُثر عليها أثناء جولة للبحث عن بيض عيد الفصح– قد لا تحتوي على هذه المادة القاتلة، مؤكدين أن هذا الاستنتاج يبقى أوليا في انتظار نتائج الفحوص المخبرية النهائية.

وقالت متحدثة باسم وزارة البيئة في ولاية بادن-فورتمبرج جنوب غربي البلاد اليوم الاثنين إن "التقييم الأولي لخبرائنا يشير إلى أن العينة لا تحتوي على بولونيوم 210، لكن هذا غير مؤكد بعد".

ومن المقرر نقل القارورة إلى الهيئة الإقليمية للبيئة في مدينة كارلسروه لإجراء تحليلات إضافية.

وكان رجلان عثرا على القارورة في حديقة بمدينة فايهينجن أن دير إنتس شمال غرب شتوتجارت أثناء البحث عن بيض العيد مساء أمس الأحد.

وقدّرت فرق الإطفاء أن الزجاجة ومحتواها يبدوان حقيقيين استنادًا إلى الشكل والوزن.

لكن رئيس الإطفاء في المنطقة، آندي دوروش، أوضح أن القياسات الأولية التي أُجريت في الموقع للكشف عن النشاط الإشعاعي جاءت جميعها سلبية، مضيفًا أن الرجلين لم يصابا بأي أذى.

وكان فربق الإطفاء أوضح أن شكل الزجاجة ووزنها يوحيان بأنها حقيقية، رغم أن جميع القياسات التي أُجريت في محيطها كانت سلبية ولم يتم رصد أي نشاط إشعاعي.

من جانبه، ذكر المكتب الاتحادي الألماني للحماية من الإشعاع أن عنصر البولونيوم الكيميائي خطير للغاية في حال استنشاقه أو امتصاصه عبر الجلد من خلال الجروح المفتوحة.

ويعيد هذا الحادث إلى الأذهان واقعة مقتل ألكسندر ليتفينينكو، ضابط الاستخبارات الروسي السابق والمعارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي توفي عام 2006 بعد تعرضه لهجوم باستخدام مادة البولونيوم-210.