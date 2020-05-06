قالت الفنانة عبير صبري، إن التقبيل في الأفلام حرام، معقبة: «مقتنعة أن البوس في الأفلام حرام قبل وأثناء وبعد الحجاب».

وأضافت «صبري» أثناء استضافتها ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأربعاء، أنها حين قامت بدورين قبلت فيهما الفنانين حسن الأسمر وفتحي عبدالوهاب، كان بفرض من المخرج.

وتابعت: «إذا طلب مني المخرج دور يتضمن تقبيل حاليًا، سأرفض الدور كله، لأنه حرام بجانب أنه ممنوع لأنني ست متزوجة»، بحسب تعبيرها.

وحلت الفنانة عبير صبري، ضيفة على الحلقة الـ 14 من برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه إيناس الدغيدي عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأربعاء.

وتعتمد فكرة البرنامج في موسمه الجديد، على محاولة إيناس الدغيدي، لكشف أسرار النجوم، من خلال مواجهتهم بكواليس لم يتم الإعلان عنها من قبل، والقضايا التي واجهوها على مدار السنوات الماضية.

