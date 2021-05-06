لافروف يدعو إلى التخلي عن تسييس عملية السلام في كاراباخ

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى التخلي عن تسييس عملية السلام في منطقة ناجورني كارباخ.

وقال لافروف، عقب مباحثات مع نظيره الأرميني اليوم الخميس، في العاصمة الأرمينية يريفان: "إن عملية السلام، التي بدأت في التاسع من شهر نوفمبر الماضي، سارية من نصف عام تقريبا وليس هناك داع لتسييسها لأنها تسير بصعوبة".

وأضاف: "هناك مسائل عملية كثيرة في أجندة التسوية، ومن يحاول تأجيل هذه المسائل وتسيسها، في رأيي يقلب العملية رأسا على عقب".

وأوضح أن الوضع على الأرض في إقليم كاراباخ عاد إلى طبيعته، مشيرا إلى أن قوات حفظ السلام الروسية تتعامل بشكل فعال مع ما يقع هناك من حوادث بسيطة.

وتابع: "مجموعة العمل الثلاثية على مستوى نواب رؤساء الوزراء تعمل بنشاط وتجانس، ونحن مهتمون بهذا العمل لمواصلة تعزيز إقامة حوار بين باكو ويريفان لضمان التنمية الاقتصادية المستدامة في منطقة جنوب القوقاز".