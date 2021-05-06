السودان عن تصريحات حاكم إقليم أمهرة الإثيوبي: أمر مؤسف وغير مسؤول

أعربت وزارة الخارجية السودانية عن أسفها بشأن تصريحات حاكم إقليم أمهرة الإثيوبي التي اتهم فيها السودان بتدريب مجموعات مناوئة للحكومة الإثيوبية على الأراضي السودانية المجاورة للإقليم، والدفع بها للقتال في إقليم تيجراي.

واعتبرت وزارة الخارجية السودانية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، أن إطلاق إثيوبيا مثل هذه الاتهامات المنافية للصحة - سعياً منها للهروب من أزماتها الداخلية وربطها بأطراف خارجية من أجل تحقيق مصالح سياسية داخلية - أمر مؤسف وغير مسؤول ولا يخدم قضايا حسن الجوار وأمن واستقرار الإقليم.