التحقيق مع عصابة سرقة الدرجات النارية بمصر القديمة

تحقق نيابة مصر القديمة الجزئية 3 أشخاص لاتهامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بالإكراه وتحت تهديد السلاح، وسرقتهم دراجة نارية بالإكراه من سائقها بعد التعدى عليه، بمنطقة مصر القديمة، كما طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين والواقعة لاستكمال التحقيق والوقوف على نشاطهم الإجرامي.



وكانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة، باستبيان الأمر تم التقابل مع أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية والذى قرر تضرره من 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم باستدراجه لمحل الواقعة والتعدى عليه بالضرب والاستيلاء منه على الدراجة النارية "ملكه" وهاتفه المحمول كرهاً عنه تحت تهديد أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم ولاذوا بالفرار، وعلل قيامهم بذلك بسبب خلافات مالية بينه وبين أحدهم، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهم، وبحوزتهم 3 سلاح أبيض "سنجة".



وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين المجنى وأحد المتهمين، وفى سبيل ذلك تم استدراج المجنى لمحل الواقعة بدعوى رغبته فى إنهاء الخلاف ودياً بارتكابهم الواقعة بالاشتراك فيما بينهم على النحو المشار إليه باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم لإجباره على رد المبلغ المالى، وتم بإرشاد أحد المتهمين ضبط الدراجة النارية والهاتف المحمول المستولى عليهما، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات والمتهمين، واتهمهم بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.