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وسائل إعلام تركية: إصابات جراء انفجار على متن سفينة في إسطنبول

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 6 مايو 2022 - 11:08 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 مايو 2022 - 11:08 ص

أفادت صحيفة «صباح» التركية، بأن خمسة عمال على الأقل أصيبوا جراء انفجار وقع على متن سفينة في حوض لبناء السفن في مدينة إسطنبول اليوم، وذلك حسبما أورده موقع «روسيا اليوم»، في خبر عاجل، صباح اليوم الجمعة.

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