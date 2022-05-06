

لا يرى السفير الأوكراني في ألمانيا أندريه ميلنيك أي داع للاعتذار بعد هجومه على المستشار الألماني أولاف شولتس.



وقال ميلنيك في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية صباح اليوم الجمعة: "لا يتعلق الأمر بالاعتذار، بل بانتهاج سياسة صحيحة في هذه الأيام... الأمر لا يتعلق بما إذا كنت تشعر بالإهانة أم لا، إنما يتعلق بما إذا كنت ستساعدنا على عدم الخسارة في هذه الحرب وإنقاذ الأرواح"، مشيرا إلى أنه تم الآن حل المشكلة العالقة من خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الألماني فرانك-فالتر شتاينماير والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



يُذكر أن شعورا بالاستياء ساد في ألمانيا بعد أن رفض الجانب الأوكراني زيارة الرئيس الألماني شتاينماير لكييف في منتصف نيسان/أبريل الماضي، واتهمه باتباع سياسة موالية لروسيا عندما كان يشغل منصب وزير خارجية ألمانيا في السابق. وعلى خلفية ذلك، رفض المستشار أولاف شولتس أن يقوم بنفسه بزيارة كييف، ما جعل ميلنيك يصف شولتس بأنه "نقائق كبد عابسة"، في إشارة إلى شعور المستشار الالماني بالاستياء، وتعرض السفير لانتقادات شديدة بسبب ذلك في ألمانيا.



وأعلن المكتب الرئاسي الألماني أمس الخميس أن شتاينماير وزيلينسكي أجريا مكالمة هاتفية أمس. وأشار المكتب إلى أنه جرى خلال الاتصال إزالة التوترات التي كانت وقعت في السابق. وقال المكتب الرئاسي إن زيلينسكي وجه الدعوة للرئيس الألماني شخصيا وللحكومة الألمانية لزيارة كييف.