مقتل مهندس زراعي تدخل لفض مشاجرة بين جيرانه بالشرقية

لقي مهندس زراعي مصرعه؛ متأثرًا بإصابته أثناء تدخله لفض مشاجرة بين جيرانه بقرية العكل التابعة لدائرة مركز ديرب نجم بالشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول محمد ع أ، 45 عامًا، مهندس زراعي، مقيم في قرية العكل التابعة لمركز ديرب نجم، جثة هامدة نتيجة حدوث تجمع دموي أدى إلى نزيف داخلي بالمخ.

وتبين من التحريات، أنه أثناء حدوث مشاجرة بين عامل وشقيقه (طرف أول) وشقيقين بالقرية (طرف ثاني) بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تدخل المجني عليه لفض المشاجرة بينهم فحدثت إصابته التي أودت بحياته، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم من ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق.



