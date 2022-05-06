صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، بأن روسيا لا تهدد الولايات المتحدة أو حلفائها الأوروبيين، بينما تبذل قصارى جهدها لمنع تصعيد الصراع الأوكراني.

وقال أنتونوف لمجلة نيوزويك الأمريكية إن "روسيا لا تهدد الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، بل على العكس من ذلك، تبذل قصارى جهدها لمنع تصعيد الأزمة الأوكرانية".

كما شدد أنتونوف على أن أي اتهامات ضد موسكو بـ "خطابها النووي العدواني" لا أساس لها من الصحة، وأن كييف بدأت هذه "التكهنات غير الصحية بشأن شن حرب نووية".

وفي نفس السياق أوضح أنتونوف أن الجيل الحالي من مسؤولي حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا ينظر بجدية إلى التهديد النووية.