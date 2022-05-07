 مصرع شخص فى حادث سير خلال المشاركة في حفل زفاف بالعياط - بوابة الشروق
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مصرع شخص فى حادث سير خلال المشاركة في حفل زفاف بالعياط

محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 6 مايو 2022 - 11:51 م | آخر تحديث: الجمعة 6 مايو 2022 - 11:52 م
لقى شخص مصرعه إثر حادث مرورى أثناء المشاركة فى زفة عروسين بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع شخص فى حادث مرورى بدائرة مركز شرطة العياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن شاب لقى مصرعه فى حادث مرورى خلال المشاركة فى زفة عروسين أمام إحدى القرى بدائرة مركز شرطة العياط، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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