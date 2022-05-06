البنتاجون ينفي تقديم معلومات استخباراتية لأوكرانيا لقتل ضباط روس

نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن تكون واشنطن قد تبادلت معلومات استخباراتية ساعدت أوكرانيا في استهداف مسئولين عسكريين روس.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي - في تصريح صحفي اليوم - إن "الولايات المتحدة تقدم معلومات استخباراتية لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن أراضيها، لكننا لا نقدم معلومات بشأن تحديد مواقع قادة عسكريين على أرض المعارك ولا نشترك في قرارات القيادة الأوكرانية بشأن استهداف الأشخاص".

وأشار كيربي إلى أن كييف تقوم بجمع معلوماتها الاستخباراتية من مصادر متنوعة حتى يتسنى لها اتخاذ قراراتها في العمليات الحربية".

يأتي هذا بعد أن قتل عدد من الجنرالات الروس خلال الحرب بين روسيا وأوكرانيا والمستمرة على مدى نحو ثلاثة أشهر.

وكانت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية قد أفادت - الأربعاء - بأن الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية لأوكرانيا تمكنت الأخيرة من خلالها من قتل عدد من كبار ضباط الجيش الروسي، لافتة إلى أن تلك المعلومات كانت جزءا من برنامج يستهدف دعم الموقف الأوكراني بالمعلومات الاستخباراتية اللحظية.