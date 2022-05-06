الخارجية الهندية : مودى دعا الرئيس الفرنسى لزيارة نيودلهي

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية اليوم أن رئيس الوزراء الهندى " ناريندرا مودى " دعا الرئيس الفرنسى " إيمانويل ماكرون " لزيارة الهند فى أقرب فرصة ممكنة .

وقال وزير الخارجية الهندى فيناى كواترا " إن الشراكة بين الهند وفرنسا شراكة قوية فى مجال الدفاع ، وإن ذلك يتوافق مع سياستنا الداخلية " .

وتجدر الاشارة إلى أن رئيس الوزراء الهندى كان قد عاد إلى العاصمة الهندية / نيودلهى / أمس الخميس ، وذلك بعد أن اختتم جولة أوروبية زار خلالها ألمانيا والدنمارك وفرنسا ، وبحث مع الزعماء هناك العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك ، بما فى ذلك الوضع فى أوكرانيا .