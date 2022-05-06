 الخارجية الهندية : مودى دعا الرئيس الفرنسى لزيارة نيودلهي - بوابة الشروق
الجمعة 6 مايو 2022 2:39 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

الخارجية الهندية : مودى دعا الرئيس الفرنسى لزيارة نيودلهي

أ ش أ
نشر في: الجمعة 6 مايو 2022 - 2:31 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 مايو 2022 - 2:31 ص

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية اليوم أن رئيس الوزراء الهندى " ناريندرا مودى " دعا الرئيس الفرنسى " إيمانويل ماكرون " لزيارة الهند فى أقرب فرصة ممكنة .
وقال وزير الخارجية الهندى فيناى كواترا " إن الشراكة بين الهند وفرنسا شراكة قوية فى مجال الدفاع ، وإن ذلك يتوافق مع سياستنا الداخلية " .
وتجدر الاشارة إلى أن رئيس الوزراء الهندى كان قد عاد إلى العاصمة الهندية / نيودلهى / أمس الخميس ، وذلك بعد أن اختتم جولة أوروبية زار خلالها ألمانيا والدنمارك وفرنسا ، وبحث مع الزعماء هناك العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك ، بما فى ذلك الوضع فى أوكرانيا .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك