الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوياتها في أسبوع

أغلقت الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوياتها في أسبوع واحد، في ختام تعاملات اليوم، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأنهى المؤشر ستوكس 600، التداول مرتفعا بنسبة 0.5%، حيث قاد قطاع التأمين المكاسب بارتفاع 1.6%.

ومن بين الأسهم الأوروبية الفردية، قفز سهم شركة إندرا الإسبانية للدفاع والتكنولوجيا بنسبة 8.8% بعد إعلانها قفزة نسبتها 40% في صافي أرباحها للربع الأول من العام الجاري.

كما صعد سهم مجموعة النفط الفرنسية، موريل إي بروم، بنسبة 7.3% بعد أن حصلت على ترخيص محدد لعملياتها في فنزويلا.

في المقابل، انخفض سهم شركة تكنولوجيا المعلومات الفرنسية أتوس، 4.4% بعد أن أعلنت الشركة المثقلة بالديون تلقيها أربعة عروض من مستثمرين لإعادة هيكلة الديون وضخ الأموال.

كما هبط سهم شركة البريد الهولندية، بوست إن إل، 4% تقريبا بعد زيادة خسائرها في الربع الأول من العام بأكثر مما كان متوقعا.