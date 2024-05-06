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الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوياتها في أسبوع

(قنا)
نشر في: الإثنين 6 مايو 2024 - 11:35 م | آخر تحديث: الإثنين 6 مايو 2024 - 11:36 م

أغلقت الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوياتها في أسبوع واحد، في ختام تعاملات اليوم، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأنهى المؤشر ستوكس 600، التداول مرتفعا بنسبة 0.5%، حيث قاد قطاع التأمين المكاسب بارتفاع 1.6%.

ومن بين الأسهم الأوروبية الفردية، قفز سهم شركة إندرا الإسبانية للدفاع والتكنولوجيا بنسبة 8.8% بعد إعلانها قفزة نسبتها 40% في صافي أرباحها للربع الأول من العام الجاري.

كما صعد سهم مجموعة النفط الفرنسية، موريل إي بروم، بنسبة 7.3% بعد أن حصلت على ترخيص محدد لعملياتها في فنزويلا.

في المقابل، انخفض سهم شركة تكنولوجيا المعلومات الفرنسية أتوس، 4.4% بعد أن أعلنت الشركة المثقلة بالديون تلقيها أربعة عروض من مستثمرين لإعادة هيكلة الديون وضخ الأموال.

كما هبط سهم شركة البريد الهولندية، بوست إن إل، 4% تقريبا بعد زيادة خسائرها في الربع الأول من العام بأكثر مما كان متوقعا.

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