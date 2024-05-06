ماراثون دراجات وإقبال على الشواطئ بالإسكندرية احتفالا بشم النسيم

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، إشارة انطلاق ماراثون رياضي للاحتفال بعيد الربيع، حيث انطلق مارثون الدرجات الذي تقيمه الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرىة برئاسة اللواء هشام لطفي، ضمن فعاليات مبادرة شوف بنفسك واحتفالات الربيع وشم النسيم.

وبدأ المارثون صباحا من "بوابة الماراثون التاريخية" في استاد الإسكندرية التاريخي ثم اتجه إلى سور الإسكندرية القديم والذي يقع بحدائق الشلالات؛ لتبدأ من أول شارع فؤاد مرورا أول متحف الإسكندرية القومي، والاستمتاع بمشاهدة مباني شارع فؤاد القديمة للوصول إلى مدخل حي كوم الدكة التاريخي، ثم ساحة المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، والذي يعد أحد أبرز المعالم التاريخية التي تم تطويرها مؤخرا، ثم اتجهت الجولة بعد ذلك إلى ممشى النبي دانيال، وصولا إلى ميدان محطة مصر، ثم الانتهاء بالعودة إلى داخل استاد الإسكندرية مرة أخرى.

ومن خلال فاعليات مبادرة "شوف بنفسك" تم إتاحة تصوير أقدم وأعرق شوارع الاسكندرية لتسليط الضوء على تاريخ مدينة الإسكندرية وإبراز أهم معالمها السياحية.

كما توافد المواطنين على الحدائق والمنتزهات بمحافظة الإسكندرية، تزامنا مع أعياد شم النسيم، كما توافدت الأسر إلى الشواطئ خاصة شاطئ الأنفوشي المجاني والشواطئ العامة وتذكرة دخولها 5 جنيهات للفرد.

كما رفعت مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة د.غادة ندا، حالة الطوارئ في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، ومرفق الإسعاف والتأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أية نواقص في الأدوية والتأكيد على مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الأسعاف على طول الكورنيش.

في السياق ذاته، قالت مديرة حديقة الحيوان بالإسكندرية أمينة فتحي، إنه تم استقبال عشرات المواطنين منذ السابعة صباحا اليوم الإثنين، مستمرا حتى الخامسة مساء، مشيرة إلى أن سعر التذكرة 5 جنيهات.

وأكدت فتحي توفير سيارات الإسعاف والأطباء، وتواجد رجال الشرطة لتأمين الزوار، مع المتابعة المستمرة من الأطباء البيطريين للحيوانات طوال أيام العيد.

وذكرت مديرية الحديقة أن تم وضع لوحات إرشادية للتنبيه علي الزوار بعد إلقاء الطعام للحيوانات لأن كل حيوان له نوع طعام مختلف وعدم ممارسة العنف مع الحيوانات الأليفة.