وزير البترول يبحث مع مجموعة موانئ أبو ظبي سبل تعزيز التعاون المشترك

• الاتفاق على عقد ورش عمل مشتركة لدراسة المشروعات التي يمكن العمل عليها ووضع رؤى وآليات لتنفيذها خلال الفترة المقبلة

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد مطاوع الرئيس الإقليمي لمجموعة "موانئ أبوظبي" الممكن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية والوفد المرافق، بحضور المهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة لشئون الإنتاج، والمهندس خالد البدري رئيس الإدارة المركزية للمشروعات، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.

وفي بداية اللقاء، هنأ المهندس كريم بدوي، وفد مجموعة "موانئ أبوظبي" على توقيع اتفاقية تطوير منطقة "كيزاد شرق بورسعيد" مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي شهدها مؤخرا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح بدوي أن قطاع البترول والثروة المعدنية المصري يتمتع بفرص استثمارية واعدة في ضوء المحاور الست الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة في الوقت الحالي، والتي ستفتح الآفاق لزيادة التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة سواء في الأنشطة البترولية أو التعدينية أو البنية الأساسية، والعمل على الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات التي تمتلكها مجموعة موانئ أبوظبي في أنشطة التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية لتساهم بفاعلية في الاستغلال الأمثل لموقع مصر الاستراتيجي والمقومات التي تمتلكها من موانئ وشبكات طرق ونقل ومطارات وشبكات خطوط أنابيب بترول وغاز ومستودعات استراتيجية ومصانع إسالة الغاز في إدكو ودمياط، والتي تدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة وزيادة التعاون الإقليمي وتكوين شراكات استراتيجية تحقق مصالح الجميع، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في مشروعات الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة كالهيدروجين والأمونيا الخضراء والتي تشهد تعاون مع شركات عالمية لتنفيذها في مصر.

من جانبه، وجه الرئيس الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي الشكر للمهندس كريم بدوي على الدعوة لهذا اللقاء، مشيدا بالمحاور الـ6 لاستراتيجية الوزارة والتي تشمل أنشطة متنوعة ليست ببعيدة عن خطط واستراتيجية عمل المجموعة التي تضع الأولوية لمصر في استثماراتها، موجهاً الدعوة للمهندس كريم بدوي لزيارة محطات ومنشآت مجموعة موانئ أبوظبي للاطلاع على منظومة العمل والتكنولوجيات التي تدار بها تلك المنشآت، والتي يمكن تكررها في مصر.



واتفق الجانبان على عقد ورش عمل مشتركة لدراسة المشروعات التي يمكن العمل عليها ووضع رؤى وآليات لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، ووجه المهندس كريم بدوي الدعوة لوفد مجموعة موانئ أبوظبي لحضور منتدى مصر للتعدين خلال يوليو القادم، للتعرف على الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها قطاع التعدين المصري