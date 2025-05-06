(د ب أ): البرلمان الألماني سيجري اليوم جولة تصويت ثانية لانتخاب ميرتس مستشارا

من المنتظر أن يخوض زعيم الاتحاد المسيحي الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الثلاثاء، جولة انتخابات ثانية لانتخابه مستشارا جديدا للبلاد، وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مصادر في كتلة الاتحاد المسيحي.

ووفقا لهذه المصادر، فإن من المنتظر أن تجري هذه الجولة الجديدة في الساعة الثالثة والربع بعد الظهر بتوقيت ألمانيا.

وتأتي هذه التطورات بعد أن فشل ميرتس صباح اليوم في الجولة الأولى من التصويت في سابقة تاريخية، إذ لم يحصل على العدد المطلوب من الأصوات.

وكان ميرتس، في حاجة إلى 316 صوتًا للحصول على الأغلبية اللازمة لانتخابه مستشارا، لكنه لم يحصل سوى على 310 أصوات.

وفي حال انتخابه مستشارا، سيقود ميرتس ائتلاف حاكما يتكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي؛ ويمتلك المسيحيون المحافظون والاشتراكيون الديمقراطيون في البرلمان الألماني 328 مقعدًا في البرلمان.

وبسبب سرية الاقتراع، لم يُعرف من هم النواب الذين خالفوا التوجه الحزبي وأفشلوا انتخاب ميرتس؛ مما يجعل من غير المؤكد كيف ستنتهي الجولة الثانية من التصويت.

ومهما كانت النتيجة، فإن فشل ميرتس في الجولة الأولى يُعدّ انتكاسة كبيرة للرجل البالغ من العمر 69 عامًا، وقد يُلقي بظلال قاتمة على مسيرته كمستشار – إذا ما تمكّن من تولّي المنصب أصلًا.

تجدر الإشارة إلى أن فشل مرشح المستشارية في جولة التصويت الأولى بهذا الشكل يعد أمرًا غير مسبوق في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية، فلم يحدث من قبل أن فشل مستشار مرشح في نيل الثقة داخل البرلمان بعد نجاح حزبه في الانتخابات البرلمانية وإتمام مفاوضات تشكيل الائتلاف.

كان كل من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي أعلنا قبل الجلسة أن جميع نوابهما سيكونون حاضرين بالكامل.

ومع ذلك، لا بد أن ما لا يقل عن 18 نائبًا من هؤلاء لم يصوّتوا لصالح ميرتس.

وقد يكون عدد المصوتين ضد انتخاب ميرتس من داخل كتلتي الائتلاف الجديد أكبر من ذلك حيث إن من الممكن من الناحية النظرية أن يصوت نواب في المعارضة لصالح زعيم الاتحاد المسيحي.