محافظ المنيا يتابع منظومة توريد القمح ببني مزار

واصل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولاته الميدانية لمتابعة موسم توريد القمح المحلي، حيث تفقد، صباح اليوم، أعمال التوريد والفرز داخل صومعة البهنسا بمركز بني مزار، والتي تُعد من القلاع الاستراتيجية التابعة لوزارة التموين، وتخدم مناطق الظهير الصحراوي الغربي بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف طن.

تأتي الجولة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمتابعة منظومة التوريد وضمان انتظام العمل بمواقع الاستلام، حفاظًا على المخزون الاستراتيجي للقمح.

وخلال الجولة، تابع المحافظ آليات العمل داخل غرفة التحكم بالصومعة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول لوحة الكنترول التي ترصد درجات الحرارة وأعمال التهوية وكميات القمح، وآليات الصرف والفصل بين الحبوب والشوائب.

كما تفقد دورة التوريد كاملة، بداية من دخول السيارات، مرورًا بالفحص وسحب العينات وتصنيف النقاوة، وحتى إصدار بيانات الوزن وصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة.

وأكد المحافظ ، أهمية التنسيق بين مديرية الزراعة ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء، لتكثيف الرقابة وضمان الالتزام بالضوابط، مع تذليل أية عقبات تواجه المزارعين وتقديم الدعم الكامل لهم في هذه المرحلة الحيوية.

وحرص المحافظ ، على اصطحاب عدد من المزارعين داخل الصومعة، مشيدًا بدورهم في تحقيق موسم ناجح، ومؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعمهم، نظرًا لأهمية القمح كأحد دعائم الأمن القومي، مشددًا على التوريد للصوامع الحكومية ومحذرًا من بيع المحصول للتجار لاستخدامه كعلف.

وأشار المحافظ، إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وأخرى فرعية بالوحدات المحلية، لمتابعة التوريد يوميًا واستقبال الشكاوى عبر الخط الساخن 114 أو أرقام غرفة العمليات 2320001 – 2342200 .

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 166 ألفًا و247 طنًا و481 كيلو جرامًا من خلال 42 موقعًا تخزينيًا على مستوى مراكز المحافظة، مؤكدًا الالتزام بالقواعد المنظمة لتحقيق المستهدف من هذا المحصول الاستراتيجي.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، والمهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة، وإكرام محمود، رئيس مركز بني مزار.