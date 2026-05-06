محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير 90 عمارة في حي المناخ

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية موسعة بحي المناخ؛ لمتابعة سير العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة المنطقة الرابعة والمنطقة الثالثة.

ورافق المحافظ، خلال الجولة شيماء العزبي، رئيس حي المناخ، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات، بجانب ممثلي الجهات المنفذة للمشروع.

واستعرض محافظ بورسعيد، في بيان اليوم الأربعاء، مستجدات الأعمال الجارية، مؤكدًا أن أعمال تطوير المنطقة الرابعة تُنفذ بشكل متكامل بإجمالي 72 عمارة، وعدد 18 عمارة كمرحلة أولى من تطوير المنطقة الثالثة، في إطار خطة متكاملة تستهدف الارتقاء الشامل بالمناطق السكنية.

وتشمل الأعمال تنفيذ ترميم كامل للعمارات السكنية بالمنطقتين، وطلاء الواجهات، ورفع كفاءة الطرق ورصفها، وتهيئة الأرصفة، بجانب تحديث شبكات ونوازل الصرف الصحي ومياه الشرب، ورفع كفاءة منظومة الكهرباء والإنارة، فضلًا عن إنشاء بالوعات لتصريف مياه الأمطار.

كما تتضمن الأعمال تنفيذ مسطحات خضراء وحدائق جديدة، بما يسهم في توفير بيئة حضارية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ووجه المحافظ، بتكثيف الجهود وتسريع معدلات التنفيذ، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة وأعلى معايير الجودة، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين كل الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدف من أعمال التطوير.

فيما أشاد اللواء إبراهيم أبو ليمون، بمعدلات العمل ونسب الإنجاز التي تحققت على أرض الواقع، مؤكدًا أن ما يتم تنفيذه يعكس جدية الأجهزة التنفيذية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ، على أهمية الإسراع في إنشاء الحدائق والمساحات الخضراء داخل المناطق الجاري تطويرها؛ لتكون متنفسًا حضاريًا للأهالي، في إطار توجه المحافظة نحو التوسع في المساحات الخضراء وتحقيق بيئة عمرانية متكاملة.

وأكد محافظ بورسعيد، أن تطوير المنطقة الرابعة والمناطق المحيطة يأتي ضمن رؤية متكاملة لتحديث ورفع كفاءة مختلف المناطق السكنية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة ويعزز من المظهر الحضاري للمحافظة.