ماجدة الرومي تطرح أحدث أغنياتها «غنوا بكل اللغات»

طرحت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، أمس، أغنيتها الجديدة بعنوان "غنوا بكل اللغات" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

والأغنية تدعو للتفاؤل والتغلب على ما يعانيه العالم من تداعيات فيروس كورونا، وهي من كلمات ماجدة الرومي، وألحان وتوزيع ميشال فاضل.

وتقول كلمات الأغنية: "أنا لو قلتلكن مشتاقة أوعى تقولولي جايين هذه الدني اللي هروا وراقا.. باقي برزنامتها سنين.. بوعدكن لما نتلاقى.. تبقوا بقلبي محجورين.. غنوا بكل اللغات".

يذكر أن الرومي طرحت منذ عدة أشهر أغنية "الأرض ستبقى عربية"، والتي طرحتها ضمن فعاليات احتفالية "تحدي القراءة العربي" في دبي، وهي من كلمات وألحان مدحت العدل، وتوزيع ميشال فاضل.