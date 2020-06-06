آرنولد: هدف ليفربول الفوز بكل المباريات المتبقية في البريميرليج

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أشار ألكسندر آرنولد مدافع ليفربول، أن فريقه عازما على الفوز بجميع مبارياته المتبقة في البريميرليج، علما بأن الريدز يحتاجون للفوز بمباراتين فقط للتتويج بشكل رسمي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى بعد 30 عاما.

ويعود الدوري الإنجليزي مجددا يوم 17 يونيو، بعد توقف دام لثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا "كوفيد 19"، ويستأنف الريدز النشاط بمباراة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد على ملعب الأخير.

ويتواجد ليفربول في صدارة ترتيب البريميرليج وبرصيده 82 نقطة، ويبعد بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف.

وقال مدافع منتخب إنجلترا لقناة سكاي سبورتس: "نحن لا نتدرب الآن فقط على أمل تجاوز الحاجز (التتويج باللقب) ولكن للفوز في كل مباراة تركناها».

وأضاف ظهير المنتخب الإنجليزي الشاب:«لدينا تسع مباريات ونريد الفوز بها جميعا هذا هو هدفنا».

وعن اللعب بدون مشجعين قال:«نحن نتدرب كل يوم بدون مشجعين لذلك أتصور أننا قد نكون قادرين على التكيف مع ذلك الأمر سريعا، قد تكون المباراة الأولى غريبة علينا ولكن سنعتاد على ذلك الأمر، ثم سيجد الجميع ذلك عاديا».

وانتظر ليفربول 30 عامًا للحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبدو أن حمل اللقب أصبحت مسألة وقت فقط.