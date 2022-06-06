نائب المستشار الألماني يطالب بينيت بتحسين الوضع في الأراضي الفلسطينية

صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بأنه أشار مرارا خلال جلسة المحادثات التي عقدها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في القدس اليوم الاثنين، إلى " ضرورة تحسين الوضع بالنسبة للفلسطينيين وفي الأراضي الفلسطينية".

وأضاف نائب المستشار الألماني أولاف شولتس أن نظام الدفاع الصاروخي "آرو3" لم يكن مطروحا للنقاش في محادثته مع بينيت.

كان ساسة مختصون بشؤون الدفاع من أعضاء البرلمان الألماني قد أخذوا فكرة في مارس الماضي عن هذا النظام الذي يصد الصواريخ بعيدة المدى.

وكشف هابيك أنه ناقش الحرب الروسية على أوكرانيا على هامش محادثته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، لافتا إلى أن الجانب الإسرائيلي أكد أنها حرب مخالفة للقانون الدولي ولا يمكن قبولها.

وتابع هابيك أنه بحث مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد ما إذا كانت هناك فرصة لمبادرة دبلوماسية ومتى يمكن القيام بذلك " لكن بالطبع فإن أول ما يجب القيام به هو الدخول في وضع يتم فيه الاستماع إلى الدبوماسية مرة أخرى".

ووصف هابيك منع وصول شحنات الحبوب إلى دول بالمنطقة بسبب حرب أوكرانبا بأنه يمثل "قضية تثير القلق الأكبر" وقال إنها تمثل "تهديدا غير عادي".

واستطرد هابيك:" إسرائيل قادرة على الاستبدال وشراء الحبوب من السوق، لكن الدول المجاورة قد لا تكون قادرة على ذلك بنفس الدرجة".

وقال إنه اتفق مع لبيد على أن هذا الأمر سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي بالإضافة إلى الجوع. وذكر أن إسرائيل تبذل جهودا من أجل تزويد المنطقة بالقمح " ويتعين على ألمانيا وأوروبا أن تفعلا ما تستطيعان فعله".