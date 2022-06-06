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حزب المحافظين البريطاني يصوت اليوم لسحب الثقة من جونسون

رئيس الوزراء بوريس جونسون
رئيس الوزراء بوريس جونسون
د ب أ
نشر في: الإثنين 6 يونيو 2022 - 10:21 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 يونيو 2022 - 10:21 ص

أعلن النائب عن حزب المحافظين البريطاني جراهام برادي، أن تصويتا لسحب الثقة من رئيس الوزراء بوريس جونسون، سيجرى مساء اليوم الاثنين.

يأتي هذا الإجراء بعدما طلب عدد كاف من المشرعين إجراء التصويت، على خلفية انتقادات واسعة تعرض لها جونسون بسبب إقامة حفلات وتجمعات في داوننج ستريت رغم قواعد الإغلاق التي كانت مفروضة في حينه لاحتواء تفشي كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن برادي القول إنه تم تجاوز عتبة الـ15% من برلمانيي الحزب الساعين لإجراء تصويت على الثقة في زعيم الحزب.

وأوضح أنه سيتم فرز الأصوات بعد التصويت مباشرة، وسيتم إصدار إعلان في وقت لاحق. ومن المتوقع ظهور المزيد التفاصيل خلال اليوم.


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