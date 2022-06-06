قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن هناك وقائع مشابهة في أكثر من رياضة لحالة لاعب الاسكواش محمد الشوربجي، والذي أعلن عن تمثيل منتخب إنجلترا للاسكواش بدلًا من مصر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي تقدمه الإعلامية كريمة عوض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، أن «اللجنة ناقشت من قبل قضية التجنيس التي تسعى دول لها»، مؤكدًا أنها لا تحدث في مصر فقط.



وأشار إلى أن «بعض اللاعبين يتخلون عن اللعب باسم بلدهم ويتجنسون بجنسية أخرى، لدوافع مادية بحتة في أغلب الأحيان»، لافتًا إلى أن قرار «الشوربجي» كان صادمًا.



وتابع رئيس رياضة النواب: «كمصريين ندعم ونشجع الأبطال، وهناك نماذج محترمة وبارزة مثل محمد صلاح، والأبطال الأولمبيين، الشعب المصري يدعم ويقف وراء البطل المصري الذي يمثل الدولة ويرفع علمها».



ولفت إلى طلب اللجنة عقد اجتماع طارئ يضم كل من لهم علاقة بلعبة الاسكواش؛ لمناقشة الأسباب الخاصة بقرار «الشوربجي»، موضحًا في الوقت نفسه أن اللاعب الشاب لديه الجنسية البريطانية منذ فترة، وقضى نصف عمره في إنجلترا ويتدرب مع مدربين إنجليز.



وأردف: «أسباب الحالات المماثلة للتجنيس في رفع الأثقال والمصارعة عندما درسناها كانت مالية بحتة، لكن هناك حالات في الفترة الأخيرة برياضة الفروسية كان التجنيس فيها؛ بسبب الإهمال من الاتحاد وعدم التقدير الجيد».









وفاجأ محمد الشوربجي، نجم الاسكواش الجميع، بإعلان تمثيل منتخب إنجلترا للاسكواش بدلا من مصر، وأعلن اتحاد إنجلترا للاسكواش أن المصنف الأول عالميا سابقا تحول ولائه إلى إنجلترا بأثر فورى وسينافس تحت علم إنجلترا بدءاً من الغد.