لافروف يصف قرار دول الناتو بمنع طائرته من المرور عبر أجوائها بـ«غير المعقول»

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قرار عدد من دول الناتو بمنع طائرته من المرور عبر أجوائها إلى صربيا، بأنه غير معقول.

جاء ذلك في نبأ عاجل، نقلته قناة "روسيا اليوم"، ظهر الاثنين.

وفي وقت سابق من اليوم، أبلغ السفير الروسي لدى صربيا ألكسندر بوتسان-خارتشينكو، الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، بتأجيل زيارة لافروف.

وأعلن عن ذلك الرئيس الصربي في صفحته الشخصية على "إنستجرام"، حيث كتب: "أبلغني السفير الروسي بوتسان-خارتشينكو حول الأسباب التي حالت دون وصول الوزير لافروف إلى بلجراد، وقدم الوثائق التي تؤكد ذلك".

وأوضح أنه سيقدم المزيد من التفاصيل عبر التلفزيون الوطني مساء الاثنين، عند السابعة والنصف مساء (بالتوقيت المحلي).