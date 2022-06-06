تذبذب أسعار الغاز في أوروبا مع تراجع الإمدادات الروسية وانخفاض الطلب

سجلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تذبذبا واضحا خلال تعاملات اليوم الاثنين ، على خلفية تراجع الإمدادات القادمة من روسيا عبر أكبر خط أنابيب إلى أوروبا وكذلك الإمدادات من النرويج بسبب عمليات الصيانة الدورية، المنتظرة في وقت لاحق من الأسبوع الحالي. في المقابل تراجع الطلب على الغاز مع تحسن حالة الطقس وهو ما حال دون ارتفاع الأسعار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر الغاز الطبيعي الهولندي وهو الغاز القياسي للتعاملات الأوروبية ارتفع في بداية اليوم بنسبة 9ر2% قبل أن يتراجع بعد ذلك.

يأتي ذلك في حين تراجعت الإمدادات القادمة من روسيا عبر خط نورد ستريم خلال اليومين الماضيين. كما استمر تراجع الطلب على الغاز اليوم.

وفي النرويج تجري حاليا عمليات الصيانة الدورية في عدة منشآت للغاز الطبيعي بما في ذلك حقل ترول.

وفي أمستردام تراجع سعر الغاز الطبيعي الهولندي في ختام تعاملات اليوم بنسبة 7ر0% إلى 56ر82 يورو لكل ميجاوات تسليم الشهر المقبل، في ظل تعاملات محدودة. كما تراجع الغاز الطبيعي البريطاني بنسبة 7ر5% مقارنة بمستواه يوم الأربعاء الماضي، بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة. وتراجع سعر الكهرباء في ألمانيا بنسبة 5ر2% إلى 184 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل.