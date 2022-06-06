عقد اللقاء التشاوري الثالث لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالفيوم

افتتح المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم بمحافظة الفيوم اللقاء التشاورى الثالث للجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان، وذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وسعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ومحمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد طه عليوة عضو مجلس الشيوخ، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء المجالس والمدن، وفرع المجلس القومي للإعاقة، ومثلى الجامعة، والنقابات، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، والقيادات الطبيعية.

في بداية كلمته، رحب محافظ الفيوم بجميع الحضور، مؤكداً على الدور المحوري للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وما يقوم به من أعمال خدمية وتوعوية حماية للمواطنين والحفاظ على حقوقهم.

وقدم سعيد عبدالحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الشكر لمحافظ الفيوم، لمجهوداته للارتقاء بكافة القطاعات على أرض المحافظة، والمتابعة الدورية لها ولكل ما يهم المواطن الفيومى، ورعايته وحضوره الفاعل لبدء انطلاق اللقاءات التشاورية للمجلس القومي لحقوق الإنسان على أرض المحافظة، بما يؤكد دعمه الدائم والمستمر لكل ما يحفظ حقوق المواطنين ويعمل على حمايتهم.

وأشار إلى أن المجلس منذ نشأته في عام 2003، يعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المواطنين بها، من خلال الاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم، والتنشئة المجتمعية، والإعلام، والتثقيف، والمساعدة فى إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان، بجانب وضع الخطط القومية لحماية حقوق الإنسان، واقتراح وسائل تحقيق تلك الخطط، وأبداء الرأى فيما يعرض عليه من قبل السلطات المختصة، والتقدم للجهات المعنية بالمقترحات والتوصيات الخاصة بحقوق الإنسان.

وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل ـ أيضاً ـ على تلقى الشكاوى ودراستها وتحويلها للجهات المختصة، ومتابعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإبداء الرأى في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق الإنسان، والمشاركة مع الوفود المصرية بالمحافل والاجتماعات الدولية، وزيارة السجون لرصد الانتهاكات ـ إن وجدت ـ وإبلاغ النيابة بها، وعقد الندوات والمؤتمرات ونشر المجلات والمطبوعات، بما يسهم في تحقيق أهداف المجلس،

وأدار عضو المجلس مناقشات عامة مع الحضور عن أهمية المعرفة بحقوق الانسان وارتباطها بحياة المواطنين وارتباطها بجهود الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين، ودورها فى توفير جودة الحياة بتعريفاتها الشاملة وفق المعايير الدولية.

وينعقد اللقاء التشاورى فى محافظة الفيوم لمدة يومين ويتخلله العديد من الأنشطة للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودور المجلس فى نشر ثقافة حقوق الإنسان.