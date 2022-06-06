الليلة.. المطرب محمد ثروت ضيف برنامج واحد من الناس على قناة الحياة

مستشار وزير الزراعة: فحص العينات أظهر عدم تسبب البطيخ والخوخ في الإصابة بنزلات معوية

وزير قطاع الأعمال عن التوك توك الكهربائي: «أي حاجة بتتعمل بيكون مصيرها إن أي حد يتكلم»