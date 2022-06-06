 فيديو.. سماع دوي انفجار ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت - بوابة الشروق
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فيديو.. سماع دوي انفجار ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت

وكالات
نشر في: الإثنين 6 يونيو 2022 - 1:00 م | آخر تحديث: الإثنين 6 يونيو 2022 - 1:00 م

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بسماع دوي انفجار قوي في منطقة قصقص بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وشوهدت أعمدة الدخان بشكل كثيف في المنطقة، وسط تضارب المعلومات عن السبب، وفق قناة لبنان 24.

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