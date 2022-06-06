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أفادت وسائل إعلام لبنانية، بسماع دوي انفجار قوي في منطقة قصقص بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وشوهدت أعمدة الدخان بشكل كثيف في المنطقة، وسط تضارب المعلومات عن السبب، وفق قناة لبنان 24.
المشاهد الأولية لانفجار مولد كهربائي وخزاني مازوت في محلة قصقص - بيروت#Lebanon24#لبنان pic.twitter.com/aJtP1IhOkn
— Lebanon 24 (@Lebanon24) June 6, 2022
المشاهد الأولية لانفجار مولد كهربائي وخزاني مازوت في محلة قصقص - بيروت#Lebanon24#لبنان pic.twitter.com/aJtP1IhOkn