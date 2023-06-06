إزالة 12 حالة تعدٍ بمركز بلطيم على مساحة 4420 مترا

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملة لإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمركز بلطيم، ضمن المرحلة الثانية من الموجه 21 لإزالة التعديات.

وقاد اللواء عمرو الفداوي رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملة لإزالة التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 12 حالة بمساحة 4420 مترًا، تعدٍ بالبناء على أرض أملاك دولة بقرى "الساحل القبلي والربع".

وشارك في الحملة مساعد مدير أمن كفر الشيخ اللواء شرف النويشي، وعميد محمد أبو الخير، مفتش المباحث، والعميد أحمد ثروت، مأمور المركز، والرائد محمد عماد رئيس المباحث، ونائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، ونائب رئيس المدينة لشئون القرى، ومدير قسم الإزالات بالمركز، ورؤساء القرى التي تمت بها الإزالة ومسئول القسم الهندسي والحملة الميكانيكية بالوحدة.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.