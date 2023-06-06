خالد يوسف: لم نصور ميدان رابعة يوم 30 يونيو خوفا من قناصة الإخوان

قال المخرج خالد يوسف، إن أعداد المعتصمين الموالين لجماعة الإخوان الإرهابية في ميدان رابعة العدوية كانت قليلة، مشيرًا إلى أن الأعداد لم تزداد إلا بعد 3 يوليو، بعد إعلان عزل محمد مرسي.

وكشف خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أنه صور جميع ربوع مصر في ذلك اليوم، حيث صور 30 ساعة، خلال 3 أيام، لم يذع منها سوى 15 دقيقة.

وأشار إلى أنه لم يستثنى من التصوير إلا ميدان رابعة، تخوفًا من الاستهداف، معقبًا: «فهمت إنها تعليمات القيادة ألا تقترب الطائرة من رابعة حتى لا تستهدف برشاش».

ولفت إلى أنه استخدم في مسلسل سره الباتع بعض المشاهد التي صورها من ميدان التحرير وقصر الاتحادية واستخدم 4 محافظات، منها بلد حسن طوبار، وبلد محمد كريم، وبلد السلطان حامد.

وختم: «مشهد 30 يونيو حضر فيه الدولة المصرية، فالدولة ليست النظام، وإنما شعب وأرض وحكومة، رأيت الدولة المصرية بكل قواها الناعمة الأزهر والكنيسة، والقوى الخشنة الجيش، مصر كلها كانت موجودة».

ويذاع برنامج «الشاهد» تقديم الإعلامي محمد الباز يوميًا على قناة «إكسترا نيوز»، بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.