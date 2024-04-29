عمدة كييف يطالب بمجهودات أكبر لمكافحة فساد الحكومة

اتهم عمدة كييف، فيتالي كليتشكو الحكومة الأوكرانية بعدم بذل ما يكفي من الجهد لمكافحة الفساد في البلاد.

وفي حوار مع صحف مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية نشر اليوم الاثنين، أجاب كليتشكو على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة الأوكرانية على المسار الصحيح في مكافحة الفساد قائلا إنه يمكنك أن تسأل أي من المواطنين هذا السؤال وأنا على يقين بأن إجابة كل مواطن ستكون "لا". وأضاف أن هذا هو رأيه أيضا."

ولطالما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحرب الصارمة ضد الفساد واختلاس الأموال داخل أجهزة الدولة. ويعتبر إثبات النجاح في المكافحة تلك هو أيضا شرط مسبق من أجل عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أنه قبل أيام قليلة مضت ، استقال ميكولا سولسكي من منصبه كوزير للزراعة بسبب مزاعم بالفساد. واتهمه مكتب مكافحة الفساد الأوكرانية بالاستيلاء غير القانوني على أراض للدولة تقدر بالملايين.

وبالتطرق إلى علاقته مع زيلينسكي، أعرب كليتشكو عن أسفه لعدم وجود تماسك بين كبار السياسيين في أوكرانيا.

وقال كليتشكو "للأسف ، لا يوجد وحدة بين القوى السياسية في وقت الحرب هذا".

وتابع أنه حاول لقاء زيلينسكي عدة مرات منذ بداية الحرب،"ولكن للأسف لم أحظ بفرصة لقاء زيلينسكي بشكل شخصي.فهو بالتأكيد لديه أشياء أخرى عليه القيام بها".

وأشار كليتشكو إلى الدمار الذي تسببت به المسيرات الجوية الروسية وطالب بدعم اكبر للدفاع الجوي في بلاده.

يشار إلى أنه بعد عامين من الحرب، فقد لحقت بكييف أضرارا كبيرة. فقد تضرر وتدمر أكثر من 800 مبنى بسبب الغارات من بينها ما يقرب من 400 مبنى سكني. وقتل أكثر من 200 شخص بسبب الغارات، من بينهم سبعة أطفال.

وقال كليتشو خلال شتاء 2022 حاولت روسيا تدمير البنية التحتية الحيوية للمدينة ، مضيفا" هذه إبادة. إنه إرهاب أن تترك أكبر مدينة في شرق أوروبا بدون مياه أو كهرباء أو تدفئة".