أنصار نافالني يشيرون إلى منع الصحفيين من حضور محاكمته الجديدة

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بدأت محاكمة جديدة للمعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني بتهمة التطرف اليوم الثلاثاء.

وكتبت كيرا يارميش المتحدثة باسم نافالني عبر موقع تويتر: "من المستحيل سماع المحكمة أو رؤيتها".

وقال محامي نافالني إن محكمة مدينة موسكو ستنعقد في معسكر جنائي على بعد 260 كيلومترا شمال شرقي العاصمة. وقال أنصار نافالني إنه تم منع الصحفيين من الوصول للمحكمة.

وكتب إيفان زدانوف وهو أحد أنصار نافالنى عبر تطبيق تليجرام:"إن العملية مغلقة تماما".

ونشر صورة يزعم أنها تظهر سور المعسكر الجنائي إلى جانب ملصق يشير لحظر التقاط الصور والمقاطع المصورة.

يشار إلى أن نافالني (47 عاما) يقضي بالفعل عقوبة السجن تسع سنوات بتهمة الاحتيال مضى منها أكثر من عامين. وفي الإجمالي ينظر القضاة في سبع اتهامات جديدة، بما في ذلك تأسيس منظمة متطرفة وتمويلها والتهوين من النازية. وينفى نافالني هذه المزاعم.

وفي حالة إدانته، يواجه نافالني، أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقوبة بالسجن لمدة 30 عاما أخرى.