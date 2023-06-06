رئيس إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يبدأ زيارة إلى فلسطين لافتتاح مركز تدريب للاتحاد

بدأ الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ،والوفد المرافق له، زيارة إلى فلسطين، اليوم الثلاثاء؛ لافتتاح مركز تدريب الاتحاد بدولة فلسطين، إلى جانب افتتاح أهم واكبر الدورات التدريبية.

وكان في استقبال الليثي، والوفد المرافق له، الوزير أحمد عساف المشرف العام على الإعلام الرسمى الفلسطيني.

وحرص الدكتور عمرو الليثي -وفقا لبيان صادر عن الاتحاد - على زيارة قبر الرئيس الراحل ياسر عرفات ووضع إكليل من الزهور عليه.

وأعربا رئيس الاتحاد، ووزير الإعلام الفلسطيني، عن سعادتهما بالتعاون المشترك والتبادل الإعلامي والبرامجي ، ودعم سبل وتعزيز التعاون المشترك.

جدير بالذكر أنه سيتم افتتاح مكتب مركز تدريب الإتحاد بفلسطين، غدا الأربعاء، وانطلاق أكبر الدورات التدريبية للاتحاد بفلسطين، بمشاركة المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، والإعلامي الكبير عادل العبساوي والدورة بعنوان: "الإخراج و قواعد التصوير والتقارير الإخبارية"، وتستمر من السادس إلى التاسع من يونيو الجاري.