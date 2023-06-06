قالت مصادر مطلعة إن ألمانيا والهند اقتربتا من الاتفاق على صفقة لبناء عدد من الغواصات التي تعمل بالديزل (السولار) لصالح القوات البحرية الهندية في الوقت الذي قررت فيه الهند تنويع مصادر سلاحها بعيدا عن روسيا مصدر سلاحها الأساسي على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول، إن قطاع بناء السفن الحربية في شركة بناء السفن الألمانية العملاقة تيسنكروب وشركة مازاجون دوك شيببيلدرز الهندية لبناء السفن ستقدمان عرضا مشتركا لبناء ست غواصات ديزل لصالح القوات البحرية الهندية بقيمة 5.2 مليار دولار.



وقال مسؤولون ألمان وهنود إنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم كاتفاق أولي بشأن الصفقة بحضور وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الذي يزور نيودلهي حاليا.



من ناحيته قال بيستوريوس في تصريحات لإذاعة أيه.آر.دي الألمانية العامة، إن صفقة الغواصات ستكون على جدول أعماله عندما يزور مدينة مومباي الهندية غدا وأن دوره سيكون "دعم وتسهيل" المفاوضات بين المسؤولين الألمان الذين يرافقونه خلال الزيارة ونظرائهم الهنود.



في الوقت نفسه دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى التعامل مع الهند كشريك استراتيجي مستقبلا على غرار نموذج استراليا واليابان وبالتالي تسهيل التعاون الدفاعي معها على نحو ملحوظ.



وفي أعقاب محادثاته مع نظيره الهندي راجناث سينج، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الثلاثاء:" الهند شريك مهم بل إنها الشريك الاستراتيجي الأهم بالنسبة لأوروبا وكذلك بالنسبة لألمانيا. ويجب أن نتعامل معها بناء على ذلك".



وصرح بيستوريوس بأنه: "سيكون من الجيد أن نجد طريقة نتعامل بها مع الهند بنفس الطريقة التي نتعامل به مع اليابان واستراليا" مشيرا إلى أن هذه " خطوة تالية منطقية نسبيا"، وطالب بإجراء النقاش حول هذا الأمر.



ورأى الوزير الألماني أنه إذا كانت بلاده جادة في شراكتها الاستراتيجية "فإنها ستحتاج إلى تعاون موثوق في مجال التسلح والتعاون العسكري مع الشركاء الموثوقين استراتيجيا، والهند من هؤلاء".



وذكر بيستوريوس أن صفقة التسلح التي تبلغ قيمتها مليارات اليورو والخاصة بتوريد ست غواصات من شركة "تي كيه إم إس" الألمانية لصناعة الغواصات إلى الهند، تمضي قدما، وأعرب عن اعتقاده بأن من الممكن لهذه الصفقة أن تصبح بمثابة "مشروع رائد".



وتابع بيستوريوس أنه تحدث أيضا مع نظيره الهندي عن الحرب الروسية على أوكرانيا التي قال عنها الوزير الألماني إن تأثيراتها وصلت إلى الهند وإلى كل زاوية في العالم.



وقال بيستوريوس: "والهند تحاول بشكل مستمر للغاية أن تقلل بسرعة وعلى نحو ملحوظ من اعتمادها على روسيا في مجال معدات التسلح والذي يصل حاليا إلى 60%"، وذكر أن ألمانيا الشريك التجاري الكبير للهند تحظى في هذا المجال بأهمية خاصة إذ تصدر للهند معدات تسلح بقيمة 30 مليار يورو.



وكان بيستوريوس دعا إلى توسيع التعاون العسكري مع الهند، وقال الوزير في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية خلال زيارته لنيودلهي اليوم: "نسعى لتعميق هذه الشراكة الاستراتيجية".