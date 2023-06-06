قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الثلاثاء يشهد استقرارا في الأحوال الجوية، فتكون الأجواء مستقرة على أنحاء الجمهورية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، أنّ البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية، تدور درجات حرارتها في معدلات طبيعية لمثل هذا الوقت من العام.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 32 و33 درجة مئوية، مشيرة إلى أنّ الأجواء في فترة النهار تكون حارة على هذه المناطق بجانب محافظات الوجه البحري، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد (شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء).

ولفتت إلى أنه مع دخول فترات الليل وغياب أشعة الشمس، يسود انخفاضٌ في درجات الحرارة، يكون ملحوظا بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر.

وأفادت بأن الأجواء ليلا ستكون معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى نشاط نسبي في حركة الرياح ليلا، يكون محسوسا في بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

وأكّدت أن فرص هطول الأمطار تنحسر على بعض الأماكن جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وهي فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية في بعض الأحيان وذلك على حلايب وشلاتين ومرسى علم.