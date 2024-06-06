الاحتلال الإسرائيلي يقتحم خربة خلة الفرا جنوب الخليل وينصب حاجزا على مدخل بيت عوا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، خربة "خلة الفرا"، إحدى تجمعات قرى غرب يطا، جنوب الخليل.

وقال الناشط خالد القيمري، إن قوات الاحتلال اقتحمت "خلة الفرا"، وداهمت منزل المواطن بسام النواجعة ونكلت به وبأفراد عائلته، وقامت بتفتيش المنزل وتدمير محتوياته، قبل أن تنسحب.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت في وقت سابق الشاب خليل الهريني، عقب تعرضه للاعتداء من قبل المستعمرين أثناء رعيه الاغنام في أراضي قرية سوسيا بمسافر يطا.

يذكر أن "خلة الفرا" والعديد من قرى غرب يطا تشهد في الآونة الأخيرة تصاعدا كبيرا في وتيرة اعتداءات المستعمرين وقوات الاحتلال على المواطنين وممتلكاتهم، والتي شملت هدم المنازل وتدمير شبكات المياه والكهرباء وملاحقة المزارعين والتعرض لحياتهم، بالإضافة إلى المداهمات المستمرة لمنازل المواطنين وما يرافقها من عمليات تنكيل وتدمير لمحتوياتها، بهدف الضغط عليهم وتهجيرهم قسرا من تلك المناطق لصالح التوسع الاستيطاني.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل بلدة بيت عوا غرب الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها.