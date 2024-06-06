حريق جديد شمالي الأراضي المحتلة جراء صاروخ من لبنان

أفاد إعلام عبري، مساء اليوم الخميس، باندلاع حريق في منطقة المطلة شمالي إسرائيل (الأراضي المحتلة) جراء صاروخ أُطلق من جنوب لبنان.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن "حريقا اندلع في المطلة بسبب صاروخ مضاد للدبابات أُطلق من جنوب لبنان، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان حزب الله "قصف ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع المطلة (العسكري الإسرائيلي) اليوم بأسلحة مناسبة‌ (لم يذكرها)"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف الحزب في بيان، أن القصف "أصاب الهدف بصوره مباشرة، ودمر هذه ‏التجهيزات التجسسية".‏

وجراء إطلاق "حزب الله" صواريخ وطائرات بدون طيار مفخخة من لبنان، شهدت مستوطنات وبلدات في شمال إسرائيل، منذ الأحد الماضي، العديد من الحرائق، والتي زاد من اشتعالها الطقس الحار الذي تشهده المنطقة حاليًا.

وردًا على ذلك، تصاعدات التهديدات الإسرائيلية بشن "هجوم استباقي قوي" ضد حزب الله.