 مرسى مطروح: شن حملات على المحال لرفع إشغالات الطرق - بوابة الشروق
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مرسى مطروح: شن حملات على المحال لرفع إشغالات الطرق

أحمد سباق
نشر في: الخميس 6 يونيو 2024 - 3:20 م | آخر تحديث: الخميس 6 يونيو 2024 - 3:20 م

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، شن حملات لإزالة الإشغالات المخالفة على الأرصفة وأمام المحال التجارية بشوارع ليبيا وعمر المختار والثانوية وبجوار مسجد الفتح من خلال الحملة المكونة من إدارة تحسين البيئة وشرطة المرافق، وتحت إشراف نواب رئيس المدينة.

وأكد رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، أن الحملات مستمرة الحملات المكبرة علي الشوارع الرئيسية والميادين العامة والمحال التجارية بنطاق مطروح؛ لمراجعة التراخيص وأنشطة المحلات والتأكيد من عدم استغلال الأرصفة والوجهات بأشغالات الطريق بالمخالفة للقانون التي تعيق حركة المرور.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح، المواطنين الالتزام بأشغال الطريق والأرصفة أمام المحال التجارية، وألا سيتعرض من يتورط، ويثبت عدم تنفيذ التعليمات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان ظهور المدينة بالشكل الحضاري.

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