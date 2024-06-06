المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو

أعلن البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت، اليوم الخميس، تخفيض أسعار الفائدة في منطقة اليورو حيث سيتم تخفيض سعر الفائدة على ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي بمقدار 25ر0 نقطة مئوية ليصل إلى 75ر3%، بينما سينخفض سعر الفائدة على الأموال الجديدة التي تحصل عليها مؤسسات الائتمان من البنك المركزي الأوروبي من 50ر4% إلى 25ر4%.

جاء قرار مجلس محافظي البنك اليوم لينهي دورة رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو التي بدأت في يوليو 2022.

ويعتبر خفض الفائدة نبأ سارا بالنسبة للمقترضين حيث تقل تكلفة الاقتراض، في حين أنه يضر بالمدخرين الذين ستقل فوائد ودائعهم.

ونظرا لأن قرار البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة كان متوقعا على نطاق واسع عدل الكثير من المؤسسات المالية شروط الإقراض والإيداع بالفعل.