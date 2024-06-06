يُعرض حاليًا مسلسل "مفترق طرق"، والذي يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة منذ انطلاق أولى حلقاته.

يضم المسلسل كوكبة من النجوم مثل هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، وجومانا مراد، وهو من تأليف شريف بدر الدين وإخراج محمد يحيى، بإشراف فني من أحمد خالد موسى.

* نوعية المسلسل

ينتمي "مفترق طرق" لنوعية مسلسلات الفورمات، حيث يُعد النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير "The Good Wife" الذي عُرض بين عامي 2009 و2015. ويتكون المسلسل من 45 حلقة.

* حبكة المسلسل

تدور أحداث المسلسل حول المحامية أميرة، التي تتعرض حياتها لتغيير جذري بعد اتهام زوجها بتهم متعددة، تشمل الرشوة واستغلال المنصب وفضائح جنسية.

وتُجبر أميرة على الانتقال للعيش مع حماتها، وتبحث عن عمل لتحمل مسئولية أولادها بعد الحجز على جميع أملاكهم.

* ملامح نسوية في العمل

يطرح المسلسل قضية ترك المرأة لحياتها المهنية بعد الزواج، كما حدث مع شخصية أميرة (هند صبري) التي تخرجت في كلية الحقوق، لكنها لم تعمل سوى عام واحد فقط، قبل أن تترك عملها لتربية الأبناء ومساعدة زوجها عمر (ماجد المصري).

وبعد تعرض زوجها لأزمة، تجد أميرة نفسها في مأزق مالي كبير وتضطر للعيش في منزل حماتها دون دخل مادي، مما يبرز النتائج السلبية لتخلي المرأة عن حياتها المهنية.

* قضية الاغتصاب

تناول المسلسل قضية الاغتصاب من زاوية جديدة، عبر شخصية راقصة تعرضت للاغتصاب أثناء عملها. ويبرز المسلسل الوصمة المجتمعية التي تواجهها الراقصة، ويؤكد أهمية موافقة المرأة على العلاقة الجنسية قبل وقوعها، معبرة عن العبارة الشهيرة "لا تعني لا".

* الستات لبعضيها

يعرض المسلسل نماذج من التعاون النسائي، سواء من خلال صديقة أميرة (نهى عابدين) التي تدعمها أو حماتها (ليلى عز العرب) التي تساعدها برفق رغم اختلافاتهما.

كما يظهر التعاون النسائي في العمل المهني، حيث تتعاون النساء لحل القضايا اعتمادًا على إحساسهن وتجاربهن الشخصية.

في النهاية، يقدم "مفترق طرق" رؤية عميقة للقضايا الاجتماعية والنسوية من خلال سرد درامي شيق، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في المجتمع الشرقي المحافظ.