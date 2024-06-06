أعلنت الصفحة الرسمية للعرض المسرحي "الأرتيست" على فيسبوك عن تمديد عرضه ليلتين إضافيتين، وهما السبت والأحد المقبلين.

وشهد العرض ليلة الرابعة على التوالي، التي أُقيمت مساء أمس الأربعاء، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حتى تم رفع لافتة "كامل العدد" في المسرح.

العرض يناقش معاناة الممثل بشكل عام، وهو مستوحى من قصة الفنانة زينات صدقي، التي تُعد رمزًا للممثل والمعاناة التي عاشتها بسبب الفن.

العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور، وبطولة هايدي عبد الخالق، وفاطمة عادل، وإيهاب بكير، ومحمد زكي، وأحمد الجوهري، ومحمود حلواني، وريم مدحت، وإبراهيم الألفي، وعبدالعزيز العناني، وفيولا عادل، وياسمين عمر، وياسر أبو العينين، ومارتينا هاني، ومحمود الغندور. الديكور من تصميم فادي فوكيه، والأزياء من تصميم أميرة صابر ومحمد ريان، والمكياج من تنفيذ إسلام عباس.

وشارك في التأليف أسماء السيد، ويقوم بدور المخرج المساعد محمود حلواني، بمساعدة أحمد شبل ومروة حسن، والمخرجان المنفذان هما ياسر أبو العينين وخالد مانشي، وتأليف وإخراج محمد زكي.