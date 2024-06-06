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حقق منتخب الدنمارك فوزًا صعبا على ضيفه السويد بنتيجة، 2 / 1 في مباراة ودية جمعتهما الأربعاء، ضمن الاستعدادات لبطولة يورو 2024.

تقدم منتخب الدنمارك بهدف مبكر للاعبه بيير إميل هويبرج لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي بعد مرور دقيقتين فقط.

وأدرك المنتخب السويدي التعادل بهدف أحرزه ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد في الدقيقة التاسعة.

وفي الدقيقة 86 خطف منتخب الدنمارك هدف الفوز بتوقيع نجمه كريستيان إريكسن لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويخوض منتخب الدنمارك مباراة ودية أخرى ضد النرويج يوم السبت المقبل.

ويستعد المنتخب الدنماركي لمنافسات المجموعة الثالثة ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2024 ، التي ستقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 تموز/يوليو المقبل.

ويفتتح منتخب الدنمارك مشواره بمواجهة سلوفينيا يوم 16 يونيو ثم يلاقي إنجلترا وصربيا يومي 20 و25 في الجولتين الثانية والثالثة.